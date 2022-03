Calcio: Ranking Fifa, Brasile in vetta e Italia resta al sesto posto

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - L'Italia di Roberto Mancini nonostante la sconfitta con la Macedonia del Nord e l'eslusione dal Mondiale in Qatar, anche in seguito al successo sulla Turchia, resta al sesto posto del Ranking Fifa, che dopo quattro anni vede una novità in testa alla classifica. Il Brasile si porta al primo posto della classifica con 1832.69 punti scalzando il Belgio (1827.00 punti), al comando dal 2018. Terza la Francia, seguita da Argentina, Inghilterra e Italia con 1723.31 punti. Settima la Spagna, seguita dal Portogallo, e il Messico, che guadagna due posizioni portandosi al nono posto, decima l'Olanda mentre la Danimarca scivola in 11esima posizione.