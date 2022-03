Calcio: Infantino, 'Fifa non proposto mondiale biennale ma diciamo che è fattibile'

31 marzo 2022 a

Doha, 31 mar. - (Adnkronos) - "Organizzare le competizioni internazionali è il nostro obiettivo. Portano progresso, lo sappiamo tutti. Il nostro obiettivo è organizzare competizioni aperte a tutti. Voglio però chiarire una cosa in merito alle discussioni sul Mondiale biennale: la Fifa non ha proposto un Mondiale biennale. Il Congresso Fifa ha chiesto uno studio di fattibilità. Abbiamo concluso che è fattibile, che sicuramente avrebbe delle ripercussioni, ma detto questo inizia la prossima fase: cioè, quella delle consultazioni, della discussione, della ricerca di accordi e compromessi". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino sulla possibilità del mondiale a scadenza biennale. "Le federazioni, le leghe, i club, i giocatori sono tutti presenti qui -aggiunge il numero uno del calcio mondiale nel corso del suo intervento al Congresso Fifa di Doha-. Lavoriamo tutti insieme, cerchiamo di trovare la soluzione migliore per tutti. I grandi vogliono diventare sempre più grandi, i piccoli devono crescere altrettanto. Dobbiamo trovare un bilanciamento e un equilibrio con tutti, a partire dai club. Penso che ci siano modi di trovare accordi e compromessi".