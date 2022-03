Autonomia: Fontana, 'chiediamo che confronto riparta e non si disperda, noi pronti'

31 marzo 2022 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "M permetto di tornare su una questione che si tende a non affrontare in questi anni: l'autonomia regionale. Ritengo che anche l'esperienza della pandemia abbia dimostrato come sia necessario poter disporre di autonomia per raggiungere maggiore efficacia ed efficienza nella gestione e predisposizione dei servizi". E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al XIII Congresso Cisl 'Esserci per cambiare'.

"Noi non chiediamo più soldi, non vogliamo la secessione dei ricchi ma vogliamo avere l'autonomia necessaria per poter assumere personale medico ed infermieristico ed anche retribuirlo meglio; poter dare risposte più dirette ed immediate a cittadini ed imprese. Chiediamo che il confronto riparta e non si disperda. Noi siamo pronti", conclude Fontana.