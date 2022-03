Alfio Bardolla: torna ad aprile “Wake Up Call”, l'evento che insegna come raggiungere la Libertà Finanziaria

31 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 31.03.2022–Alfio Bardolla Training Group, azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale, torna a parlare di Libertà Finanziaria con l'evento formativo in live streaming “Wake Up Call”, che si svolgerà dal 1° al 3 aprile: un invito a “svegliarsi” e a prendere in mano la propria vita con decisione per costruire il proprio futuro, con l'aiuto di esperti internazionali.

Il corso vedrà infatti la partecipazione di:

Alfio Bardolla: fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group, che ha formato oltre 43.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”.

Robert Kiyosaki: speaker motivazionale, imprenditore e scrittore di libri sulla crescita personale, tra cui “Padre Ricco Padre Povero”, la sua missione è condividere la formazione finanziaria.

Robert Allen: padre della formazione personale, formatore sulla libertà finanziaria e uno dei più influenti consiglieri di investimento immobiliare di tutti i tempi. Ha scritto, tra gli altri, il manuale “Come creare molteplici fonti di reddito”.

MJ De Marco: imprenditore, investitore e autori di numerosi bestseller, tra cui “Autostrada per la ricchezza. Decifra il codice della ricchezza e vivi da ricco per sempre” e “Unscripted. Esci dal copione. Vita, libertà e spirito imprenditoriale”.

Giacomo Bruno: ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, nove anni prima di Amazon e degli altri editori. È autore di 27 bestseller sulla crescita personale e con la sua casa editrice Bruno Editore ha pubblicato 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale.

Ma cosa si intende per Libertà Finanziaria? Secondo Alfio Bardolla, per ottenere la vera ricchezza non si può fare affidamento su una singola entrata economica, ma bisogna avere diverse fonti di reddito slegate tra loro, dal tempo e dallo stipendio. Per raggiungere la Libertà Finanziaria e mantenere inalterato il proprio stile di vita anche senza lavorare 8 ore al giorno, bisogna automatizzare questeentrate economiche così da avere più tempo libero per sé e le proprie passioni. Le entrate automatiche si possono ottenere grazie a investimenti immobiliari, al trading o al business. Wake Up Call ha l'obiettivo di lavorare sui reali motivi che portano le persone nella loro situazione finanziaria attuale e individuare obiettivi e azioni da mettere in pratica per vivere la vita che si è sempre sognato e riuscire a creare, gestire e proteggere il denaro.

L'imminente edizione di Wake Up Call sarà incentrata in particolare sulla creazione di impresa, oggi uno dei modi più veloci per costruire la propria Libertà Finanziaria, ma al contempo uno dei più difficili. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 3.800 persone collegate da 22 Paesi nel mondo e sarà trasmesso in live stream in Italia e in Spagna, con traduzione simultanea in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo.

Alfio Bardolla

Alfio Bardolla è fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (ABTG), società leader in Europa nella formazione finanziaria personale, ha formato oltre 50.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. La società conta oltre 100 collaboratori ed è presente in Italia, Spagna e Russia.

Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”, il più venduto su Amazon e 4° nella classifica libri di Repubblica e del Corriere della Sera. Ad oggi le sue opere sono state vendute in oltre 350.000 copie.