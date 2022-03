Ucraina: Croce Rossa, 'nostri veicoli a Mariupol danneggiati, in contatto ogni 2-3 giorni'**

31 marzo 2022 a

Roma, 31 marzo (Adnkronos) - Prosegue l'attività della Croce rossa ucraina a Mariupol, presente con vario personale e 6 volontari. Consistenti i problemi di trasporto: molti veicoli dei soccorritori, personale di cui la Croce Rossa Ucraina non condivide il numero esatto "per motivi di sicurezza della squadra", "sono stati parzialmente danneggiati e i colleghi sono stati costretti a far evacuare i civili usando i loro stessi veicoli". E' quanto apprende l'Adnkronos dalla Croce Rossa Ucraina che riferisce: "la situazione è analoga allo scorso 16 marzo. Non c'è connessione, abbiamo difficoltà a comunicare con la squadra sul posto, con cui abbiamo contatti in media ogni due, tre giorni".

"Relativamente all'evacuazione dei civili da Mariupol, vorrei chiarire che la Croce Rossa Ucraina sostiene le autorità locali a scortare alcune persone da Berdyanska (dove sono arrivate in autonomia) a Zaporizhia. Inoltre l'Urcs non ha alcun mandato indipendente per organizzare corridoi umanitari. Può solo intervenire a sostegno, se l'accesso è assicurato da entrambi i fronti e su richiesta delle autorità civili", prosegue.

Lo scorso 8 marzo, durante un attacco aereo l'ufficio della Croce Rossa a Mariupol è stato danneggiato. "Gli attacchi contro la nostra organizzazione sono una grossa violazione della legge umanitaria internazionale e classificati come crimine di guerra", conclude.