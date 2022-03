Difesa: Renzi, 'Conte cinico e squallido, Draghi lo ha rimesso a posto'**

31 marzo 2022 a

a

a

Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Conte sta facendo un gioco cinico e squallido sulla pelle degli italiani utilizzando strumentalmente le bombe sull'Ucraina. Conte è il presidente del Consiglio che ha aumentato le spese militari più di tutti, di cosa parliamo?". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7.

"Questa è la meschinità della politica. Se Conte ha delle idee mi confronto ma se cambia sulla base dei sondaggi non ha il minimo di valore e lo fa per tirare su una percentualina nei sondaggi. Fa impressione, per non dire altro. Ma Draghi lo ha rimesso al suo posto", ha aggiunto il leader di Iv.