Verona: Gdf sequestra 329 mila euro a 55enne condannato per associazione mafiosa

Verona, 30 mar. (Adnkronos) - La guardia di finanza di Verona ha sequestrato oltre 329 mila euro a un 55enne siciliano, residente in provincia, già condannato con sentenza irrevocabile a due anni e quattro mesi di reclusione per associazione mafiosa.I finanzieri hanno scoperto che l'uomo non aveva comunicato le variazioni patrimoniali che lo avevano interessato nel decennio successivo alla condanna. Inoltre, tra il 2016 e il 2020 il 55enne aveva movimentato su propri conti correnti e carte prepagate cospicue somme di denaro senza comunicarlo alla guardia di finanza, come imposto dalla legge.