Universitas Libertatis e Unicusano, non solo didattica ma anche blog e forum per confrontarsi ed esprimere le proprie idee

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022. Dal 4 aprile 2022, al via “Piazza del Popolo”: una agorà virtuale sulla piattaforma dell'Universitas Libertatis, all'interno della quale il “militante della libertà” troverà sia il Blog Libertas sia il Forum Libertas. Spazi inclusivi per condividere il proprio pensiero ed esprimere la propria idea.

Le novità, Blog e Forum. Spazi aperti gratuitamente a tutti i cittadini italiani che abbiano un'idea liberale, europeista, democratica e che potranno confrontarsi da lunedì 4 aprile (causalmente, compleanno del Consigliere Stefano Bandecchi) sulla piattaforma del sito universitaslibertatis.it Il Presidente Silvio Berlusconi non smette di sorprenderci e di innovare. Sono appena passate tre settimane dall'annuncio della nascita della Scuola di Alta Formazione Politica di ispirazione democratica ed europeista e la Universitas già evolve e acquisisce nuove potenzialità per la diffusione del pensiero liberale; unendo, ancora una volta, passato e futuro per la programmazione di un presente attivo di catechesi politica sul territorio attraverso la nascita delle “Officine della Libertà”. Ben 38 i centri attivati ad oggi, ma il numero di adesioni è in continua espansione.

Su “Piazza del Popolo”. La parola libertà non sarà più teorica. Tutti potranno esprimersi, confrontarsi e dialogare per fare politica sul territorio. Da ogni dispositivo, dunque, si potrà accedere al pensiero liberale, democratico, europeista del Cav. Berlusconi, fondatore ed ispiratore di Forza Italia ma anche creatore e ispiratore dell'Universitas Libertatis, nata in partnership didattica con l'Università Niccolò Cusano.

Stefano Bandecchi (Unicusano), raggiunto al telefono dalla Redazione di Tag24.it , ha dichiarato:“Universitas Libertatis, fortemente voluta dal Presidente Berlusconi è la piazza italiana più importante del pensiero liberale ed è l'evoluzione del pensiero stesso del Presidente, un pensiero centro centrodestrico, liberale e democratico; che evolve nel tempo e arriva al politico professionista. Quest'ultimo grazie ai corsi di alta formazione politica dell'Universitas viene formato, inoltre il pensiero liberale si apre, forse per la prima volta, a tutti gli italiani del fare, agli italiani liberali che, fino ad oggi, avevano perso la voglia di partecipare alla politica italiana, avendo trovato troppi dilettanti nell'espressione politica. L'iniziativa di Berlusconi pareggia i conti e innova, ancora una volta, la politica italiana attraverso Libertas Blog e Libertas Forum. Questi strumenti, inseriti all'interno della piattaforma, entrano in diretta concorrenza con la piattaforma del Movimento 5 stelle, dando per la prima volta battaglia su un terreno che sembrava ostile ad un pensiero di centrodestra. Facendo così esprimere tutte quelle persone che sino ad oggi hanno taciuto perché non hanno trovato la loro ‘piazza'. Oggi con la nascita di ‘Piazza del Popolo', agorà virtuale che ospita appunto Libertas Blog e Libertas Forum, potranno proporre, informare ed informarsi, dibattere per aiutare il futuro politico di domani a decidere meglio per il bene comune. Potrei vederla come una seconda discesa in campo del Presidente Berlusconi, con idee evolute e più chiare, ora rispetto a sempre.”

