Ucraina: Pazzali (Fondazione Fiera Milano), ‘partito convoglio umanitario, presenti con cuore'

30 marzo 2022 a

a

a

Rho, 30 mar. (Adnkronos) - "Il mio collega polacco ha mandato un messaggio di aiuto al board mondiale delle fiere di cui faccio parte, un messaggio molto emozionale in cui chiedeva soliderietà e aiuto. Ci siamo fatti trascinare immediatamente con il cuore e abbiamo costituito un team in Fiera Milano e Fondazione Fiera Milano, insieme ad Arca". Lo ha detto Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, a margine della partenza del convoglio umanitario a sostegno dell'Ucraina, che dalla Fiera Milano a Rho è diretto alla Fiera di Varsavia. "Abbiamo raccolto le prime 68 tonnellate di prodotti di prima necessità - ha rimarcato Pazzali -. Dal latte ai pannolini, al cioccolato per i bambini, perché sono prevalentemente donne e bambini in questo hub dove arriva la merce. E il più grande centro fieristico di Varsavia da 150mila metri, di cui 60 occupati dal centro accoglienza. Ogni giorno ci sono 6-7mila persone che turnano e vengono poi riallocati".