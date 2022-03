Ucraina: Lamorgese, 'c'è decremento arrivi, a ieri 75.115 profughi in Italia'

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - ''C'è un rallentamento degli arrivi. A ieri i cittadini ucraini giunti in Italia erano 75.115, di cui 38.753 donne, 7.158 uomini e 29.222 minori. Il rallentamento del ritmo degli arrivi è stato registrato a livello nazionale ma anche a livello europeo. All'inizio erano circa 200mila gli arrivi al giorno in Europa e ora siamo sui 40-50mila''. Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione al Comitato Schengen.