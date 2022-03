30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Anche il dibattuto tema del pagamento di gas in rubli, come richiesto dal Cremlino la settimana scorsa, è stata al centro del colloquio telefonico tra il premier Mario Draghi e il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. "Il Presidente Putin ha descritto il sistema dei pagamenti del gas russo in rubli", si legge infatti in un passaggio della nota diramata da Palazzo Chigi.