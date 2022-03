Ucraina: Ifo, 'sempre più aziende tedesche prevedono di aumentare i prezzi'

30 marzo 2022 a

Monaco di Baviera, 30 mar. (Adnkronos) - In Germania, sempre più aziende hanno intenzione di aumentare i loro prezzi nei prossimi tre mesi. Questo è il risultato di un recente sondaggio dell'Ifo Institute. Esso registra un nuovo massimo storico di 54,6 punti, in aumento rispetto ai 47,6 punti di febbraio. La gente dovrà aspettarsi un forte aumento dei prezzi soprattutto nei settori legati al consumo. Le aspettative sui prezzi sono aumentate a 94,0 punti tra i rivenditori di generi alimentari, a 68,2 punti tra gli altri rivenditori e a 64,0 punti tra i fornitori di servizi legati al consumo. "L'attacco della Russia all'Ucraina sta facendo salire non solo i costi dell'energia, ma anche il prezzo di molte materie prime agricole", dice Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni di ifo.

"Questo rende probabile che il tasso di inflazione salirà a ben oltre il 5% quest'anno. La Germania non ha sperimentato un tale picco in oltre 40 anni, non da quando il tasso di inflazione è salito al 6,3% dopo la seconda crisi del petrolio nel 1981", aggiunge Wollmershauser. La pressione sui prezzi sta aumentando anche in quei settori economici a monte del consumo privato. Nel commercio all'ingrosso, le aspettative sui prezzi sono salite al 78,1 per cento, nel manifatturiero a 66,3 punti, nell'edilizia a 48,9 punti e nel settore dei servizi a 42,7 punti.

I punti per la pianificazione dei prezzi indicano la percentuale di aziende che intendono aumentare i prezzi a saldo. Il saldo si ottiene sottraendo la percentuale di aziende che vogliono abbassare i loro prezzi dalla percentuale di quelle che vogliono aumentarli. Se tutte le aziende intervistate intendessero aumentare i loro prezzi, il saldo sarebbe più 100 punti. Se tutte volessero abbassare i loro prezzi, sarebbe meno 100. Il saldo è stato destagionalizzato. L'ifo Institute non chiede l'ammontare del cambiamento di prezzo previsto.