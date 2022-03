Ucraina: Gb, pesanti perdite russe, in Bielorussia per riorganizzarsi

30 marzo 2022 a

Londra, 30 mar. (Adnkronos) - Le forze russe stanno rientrando in Bielorussia e in Russia per ''riorganizzarsi e rifornirsi'' dopo le pesanti perdite subite in Ucraina. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico dopo che Mosca aveva annunciato di voler ridurre ''notevolmente'' le operazioni militari vicino a Mosca.

''Le forze russe hanno subito perdite pesanti e sono state costrette a tornate in Bielorussia e in Russia per riorganizzarsi e rifornirsi'', si legge in una nota del ministero della Difesa britannico. ''La Russia continuerà a compensare la propria capacità di manovra sul campo con massicci raid di artiglieria e missilistici'', ha aggiunto. Inoltre ''la dichiarazione della Russia di voler concentrare la sua offensiva a Donetsk e a Luhansk suona come una ammissione tattica''.