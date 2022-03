Truffe: gip Milano, 'falsi farmaci anti Covid dannosi, vaccino protegge'

30 marzo 2022 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Sono sei gli indagati a Milano per la vendita di farmaci illegali ritenuti dannosi per la salute del consumatore. Colpiti da sequestro preventivo, firmato dal gip di Milano Guido Salvini, i destinatari del provvedimento, tutti di origine cinese, devono rispondere di esercizio abusivo di una professione, somministrazione e commercio di medicinali guasti e frode nell'esercizio del commercio.

Nel decreto si sottolinea come l'attività sia iniziata nel corso di un normale controllo del 7 gennaio 2021 in via Aleardo Aleardi - nel cosiddetto quartiere cinese a Milano - dove la Guardia di finanza ha notato "un volantino esposto sulle vetrine dell'erboristeria Tong Ren di Wen Weihua pubblicizzava un prodotto con la seguente dicitura 'Anti Covid 19 Tcm prevention formula grannules for global use'. Pubblicità che poteva indurre in errore il consumatore e che ha fatto scattare il primo sequestro. Pochi giorni dopo nel mirino è finita un'altra erboristeria in via Maroncelli, quindi sono scattati altri due sequestri in via Messina e uno in via Giordano Bruno che hanno portato al sequestro complessivo di oltre 620.000 integratori alimentari e più di 23.000 farmaci in diverse erboristerie.

Nel provvedimento, il giudice sottolinea come il sequestro si renda necessario perché la vendita di questi prodotti "è dannosa non solo in generale per la presenza di sostanze pericolose quali metalli pesanti" o sostanze che devono essere somministrate "solamente sotto controllo medico", ma anche per quanto scritto sull'etichetta, ossia che "tali prodotti possono offrire a chi li consuma una protezione dal contagio Covid".

Ciò, secondo il gip Salvini, "induce i consumatori ad allontanarsi dagli strumenti che invece, come i vaccini, offrono una effettiva protezione e contribuisce altresì a far assumere, come conseguenza, comportamenti meno attenti nelle quotidiane regole preventive. Ciò comporta un danno quindi non solo per il consumatore ma per l'intera collettività che è in tal modo più esposta, da comportamenti imprudenti altrui, ai pericoli del contagio".