Ruby ter: difesa Berlusconi, 'fiduciosi per assoluzione come a Siena'

30 marzo 2022 a

a

a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "E' un processo con delle contestazioni articolate e delicate, ma noi riteniamo che ci siano tutti gli elementi per uscire da questo processo con una sentenza come quella di Siena. Una sentenza con la formula più ampia possibile". Lo afferma Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi, a chi gli chiede se è fiducioso per il processo milanese Ruby ter che vede imputato l'ex premier per corruzione in atti giudiziari.

Per la stessa accusa Berlusconi è già stato assolto a Siena "dove con una motivazione molto articolata si è dato atto dell'esistenza del tutto scollegata e sconnessa rispetto a quelle che sono state le contestazioni elevate di somme di denaro date per aiuto o piuttosto per rapporti di amicizia e di affetto con le varie persone coinvolte", conclude Cecconi.