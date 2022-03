Milano: da Comune corsi sicurezza stradale per rider

30 marzo 2022 a

a

a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Corsi di sicurezza stradale per i rider e i lavoratori delle piattaforme digitali. E' una delle proposte del Comune di Milano, al centro del patto per il lavoro di Milano che è in fase di stesura. Lo ha annunciato l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello, nel corso della commissione consiliare congiunta Politiche del Lavoro e Mobilità attiva che si è svolta questo pomriggio. Durante la commissione è stato discusso il testo di una mozione consiliare, presentata dai consiglieri Nahum, Tosoni, Romani e altri, sul tema dei servizi dedicati a questi lavoratori. Alla commissione hanno partecipato anche i rappresentanti della Cgil.

“Insieme all'assessore Marco Granelli – ha detto Cappello – abbiamo discusso della possibilità di realizzare in tempi brevi e in collaborazione con la Polizia Locale corsi di sicurezza stradale destinati specificamente ai rider. Riteniamo questo intervento una priorità insieme ai corsi di italiano e all'opportunità di indirizzare questi lavoratori a corsi di formazione e reskilling realizzati con il Comune e Afol. Condividiamo con i consiglieri e con i sindacati la necessità di convocare intorno ad un tavolo i rappresentati delle società di delivery al fine di sensibilizzare a mettere a disposizione di questi lavoratori aree di ristoro e di servizio”.

I rider, ha continuato, "sono stati fondamentali durante il periodo della pandemia, costituendo un servizio per tutta la città. Sappiamo che la tematica del lavoro riguarda in primis il Governo e la Regione, che hanno gli strumenti per introdurre reali cambiamenti, ma sappiano anche che Milano può lanciare, anche su questo tema, un importante segnale di inclusione e innovazione. Ringrazio tutti i consiglieri per aver portato all'attenzione della giunta i punti che abbiamo discusso oggi e su cui confermo il nostro impegno”.