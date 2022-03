Marengo Catering acquisisce il ristorante Il Ciborio Alla Fiscala: «Cavalchiamo la ripartenza del settore ampliando i nostri servizi»

30 marzo 2022 a

(Adnkronos) - La gestione della nuova struttura, dopo due anni complessi, celebra l'esperienza della famiglia Fera nel campo del catering e della ristorazione di alta qualità.

Alessandria 30 marzo 2022. Il mondo della ristorazione e del catering sta riprendendo quota dopo due anni di crisi. La ripartenza è finalmente in atto, e uno dei protagonisti del rilancio del settore è proprio Marengo Catering che da meno di un anno ha acquisito il prestigioso Ristorante Il Ciborio Alla Fiscala di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, che va così ad aggiungersi alle tante attività di quest'azienda che fa dell'arte della ristorazione e dell'accoglienza un tratto distintivo della propria storia ultradecennale.

«È stata una ripartenza complessa: il settore bloccato per due anni ne è uscito in sofferenza in quanto molti eventi, quali feste, matrimoni o meeting aziendali, sono stati annullati o rimandati. Noi di Marengo Catering, un po' in controtendenza, abbiamo invece deciso di investire e affrontare la crisi ampliando ulteriormente le nostre prestazioni. L'acquisizione di un ristorante storico come Il Ciborio ci ha permesso di compiere un passo in avanti per offrire alla clientela un servizio ancora più completo e personalizzato», spiega Salvatore Fera, titolare e chef con più di due decenni di esperienza nelle più prestigiose aziende di catering del nord Italia, ma che lega il proprio nome e quello della sua famiglia alla Marengo Catering l'impresa che negli anni si è specializzata nel settore del catering e del banqueting ad alto livello.

Nel Ristorante tutto l'estro e la creatività di Chef Salvatore sono espressi in una cucina mediterranea che propone piatti del territorio gustosi, genuini e molto ricercati, come l'apprezzata carne piemontese, che proviene solo da produttori locali certificati, o le raffinate specialità di pesce che accontentano anche i palati più esigenti. In cucina sono utilizzate esclusivamente materie prime freschissime, rigorosamente di stagione e selezionate da fornitori del posto. L'ambiente è molto intimo, con i suoi 60 posti a sedere, e fa parte integrante di una tenuta storica che consta anche di un ampio salone per banchetti con più di 250 posti a sedere e un dehors immerso nel verde della rigogliosa campagna alessandrina: questa antica corte è la location ideale per matrimoni, eventi, feste e meeting aziendali.

Al centro l'esclusivo servizio catering della famiglia Fera: qui la personalizzazione fa la vera differenza.

«Ogni evento è cucito su misura – spiega Fera -: dal pranzo di matrimonio alle feste di compleanno fino ai meeting aziendali la personalizzazione e la cura dei dettagli sono il nostro fiore all'occhiello. Progettiamo ogni particolare con il cliente, con lui studiamo il menu secondo le sue preferenze culinarie, ci occupiamo degli allestimenti della location e dei tavoli con i colori preferiti, rifacendoci a uno stile che caratterizzi tutto il mood della celebrazione, seguendo anche i trend del momento. Il nostro servizio ad hoc, inoltre, è comprensivo, su richiesta, di wedding planning, composizioni floreali e, grazie ai nostri fornitori di fiducia, anche dell'abito per gli sposi o da cerimonia. Lavorare con il cliente ci permette di interpretare perfettamente i suoi desideri per renderli realtà: c'è, ad esempio, chi richiede un evento semplice, magari con un aperitivo e con un primo molto dinamico a buffet o chi preferisce dare un taglio più classico con varie portate o chi cerca l'originalità di una festa esclusiva con menu ricercato. In ogni caso, in qualità di referenti unici, riusciamo sempre a coordinare tutti gli aspetti dell'evento per far vivere al committente un momento davvero indimenticabile».

Sito Internet: www.marengocatering.com