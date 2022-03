Mar Vieiro entra a far parte di Openbravo come nuova Direttrice Vendite per l'Europa Meridionale e l'America Latina

30 marzo 2022 a

BARCELLONA, Spagna, 30 marzo 2022 /PRNewswire/ --Openbravo ha annunciato la nomina di Mar Vieiro a nuova Direttrice Vendite per l'Europa Meridionale e l'America Latina, a far data dal 25 marzo 2022. In questo ruolo, supervisionerà e guiderà l'attuazione della strategia di vendita dell'azienda in entrambe le regioni.

Mar Vieiro entra a far parte di Openbravo con oltre 20 anni di esperienza nel settore tecnologico, specializzazione nel settore della vendita al dettaglio, dove ha ricoperto varie posizioni nella gestione delle vendite, acquisendo conoscenze sulle vendite di software, sullo sviluppo di strategie aziendali e sui rapporti con i partner tecnologici.

In questo modo, Openbravo rafforza la propria struttura commerciale in Spagna per raggiungere un duplice obiettivo. In primo luogo, per rafforzare la propria posizione nel paese e, in secondo luogo, per aumentare la base di clienti per la sua piattaforma di commercio unificata nel cloud. Con questa nomina, l'azienda cerca di replicare il successo ottenuto in Francia dal 2018, dove Openbravo ha clienti come Magasins BUT, Norauto, Decathlon, Weldom o Zôdio.

Queste le parole di Marco de Vries, CEO di Openbravo, che ha dichiarato: "Siamo certi che l'inserimento di Mar e la sua vasta esperienza ci consentirà di accelerare la nostra crescita nell'Europa meridionale e, in particolare, in Spagna, che è sempre stata per noi una priorità. Teniamo d'occhio anche altre regioni come l'America Latina, che hanno un gran numero di marchi e rivenditori che sono costretti a cambiare i propri sistemi per adattarsi alla nuova realtà della vendita al dettaglio e che oggi rappresentano una grande opportunità per Openbravo."

"Per me è una grande sfida entrare a far parte di questo straordinario team in un momento di chiara crescita. Non vedo l'ora di portare tutta la mia esperienza e le mie conoscenze per rendere raggiungibili gli obiettivi di Openbravo", ha dichiarato Mar Vieiro.

L'azienda ha inoltre annunciato la sua presenza alla prossima edizione del Retail Forum che si terrà il 31 marzo a Madrid allo Stadio Wanda Metropolitano, di cui Openbravo è Gold Sponsor e Stadio Tour Sponsor.

Informazioni su Openbravo

Openbravo è la piattaforma preferita da marchi e rivenditori che desiderano accelerare la propria strategia commerciale unificata e aumentare l'agilità delle proprie operazioni. È una piattaforma completamente modulare che integra i canali online e offline e fornisce una gestione intelligente degli ordini, una visione unica e in tempo reale di clienti e inventario e a una soluzione di negozio completa per offrire esperienze più personalizzate e pratiche. È una soluzione all-in-one basata sul cloud. Clienti internazionali come BUT, Decathlon, Sharaf DG, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio preferiscono Openbravo, che oggi è utilizzato da oltre 10.000 utenti back office e in oltre 40.000 punti vendita in oltre 50 paesi.

Per ulteriori informazioni, visitare openbravo.com.

