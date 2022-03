Lavoro: Letta, 'inclusione è priorità, Terzo Settore sia protagonista'

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Le Agorà democratiche vogliono essere un momento nel quale si possa allargare lo spazio di partecipazione, sono il tentativo di fare un progetto del centrosinistra per le prossime elezioni elaborato e discusso dai cittadini, dai cittadini delle Agorà e poi le proposte più sostenute sono quelle che porteremo più convintamente per una costruzione più partecipata del nostro programma". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto all'Agorà "Lavoro, autismo e disabilità: un nuovo modo di fare inclusione", organizzata dal senatore dem, Eugenio Comincini, a cui hanno partecipato anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e la capogruppo al Senato, Simona Malpezzi.

"Le Agorà sono aperte a tutti, non sono solo del Pd, le abbiamo messe a servizio per dialogare con dei mondi. Troppe volte lo Stato snobba questo protagonismo dell'associazionismo. Noi siamo qui per dare supporto. Noi vogliamo un Terzo settore più protagonista e che lo Stato riconosca il protagonismo dei mondi associativi. L'inclusione è la parola chiave, su questo tema il gruppo del Pd alla Camera e al Senato".

"Tante persone che fanno un lavoro di inclusione in un ambito in cui l'inclusione è sostanza. Noi contiamo che nella prossima legislatura ci possa essere un sistema integrato frutto di iniziative" anche "fiscali. Noi ci siamo con il massimo impegno, non defletteremo su tutto questo. Penso che questo debba essere un impegno principale del nostro partito".