Israele: Meloni, 'non abbassare la guardia contro minaccia fondamentalista'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Tre attentati e 11 morti in una settimana in Israele. La jihad rialza la testa proprio nei giorni in cui lo stato ebraico e importanti nazioni arabe si incontrano per rafforzare gli accordi di Abramo e la stabilità del Medio Oriente, dopo troppi decenni di lutti e dolore. Episodi gravissimi che ci confermano come sia necessario non abbassare mai la guardia di fronte alla minaccia fondamentalista”. Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.