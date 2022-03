Inspirational Travel Company, online la prima Scuola di Turismo ispirazionale

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - È online la prima Scuola di Turismo ispirazionale firmata Inspirational Travel Company. Una vera e propria Academy dedicata a tutti gli operatori del turismo: dagli agenti di viaggio ai travel designer, consulenti di viaggio, host, blogger, guide ambientali e turistiche e destination manager, che vogliono diventare Inspirational Travel Designer, innovando il proprio approccio al cliente e al prodotto con un'impronta ispirazionale. A disposizione sul sito inspirationaltravelcompany.it oltre 60 video lezioni on demand tenute da un team di professioniste del settore turismo, qualificato e multidisciplinare.

Marilisa Dalla Massara, content designer, Francesca Sanzo, autrice e copywriter, Manuela Mimosa Ravasio, giornalista, Marta Giacomoni, esperta in cultura accessibile, Monica Gazzera, tecnico del turismo e Inspirational Travel Designer, Silvia Salmeri, founder di Inspirational Travel Company, e Alice Bianchi, travel counselor, accompagneranno gli operatori turistici in un percorso formativo ricco e completo attraverso il panorama turistico attuale e futuro, la figura del travel designer, gli strumenti di comunicazione e la scrittura, il personal branding, il concetto di comunità, il turismo accessibile e sostenibile, l'ideazione del viaggio, l'esperienza e l'ispirazione, fino alla promozione di imprese e territori, il business planning e la consulenza organizzativa.

Completano il programma formativo dirette Social di approfondimento con le docenti sul gruppo Facebook dedicato al corso, esercitazioni pratiche e una Summer School in presenza della durata di una settimana, che si terrà a settembre in Calabria.

Ideato nel 2014 da Inspirational Travel Company, il concept 'turismo ispirazionale' nasce per identificare un nuovo tipo di viaggio, quello della crescita personale e delle esperienze immersive, studiate per mettere al centro l'incontro prima della destinazione. L'Inspirational Travel Designer è un professionista innovatore e rivoluzionario, capace di rispondere alla forte esigenza di cambiamento dell'epoca attuale e di proporre ai viaggiatori un'esperienza di viaggio più interiore, psicologicamente studiata sulla persona, che li aiuti a trovare ispirazione nella vita.

I partecipanti alla Scuola potranno inoltre utilizzare in licenza i marchi 'Turismo Ispirazionale' e 'Inspirational Travel' di titolarità di Inspirational Travel Company e, qualora in linea con le proposte, collaborare con il tour operator Destinazione Umana, attraverso cui le professioniste di Inspirational Travel Company mettono in pratica le loro linee guida organizzando viaggi ed esperienze ispirazionali dedicati a un pubblico femminile.