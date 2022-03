Il Ministro dell'Ambiente, Acqua e Agricoltura dell'Arabia Saudita annuncia il vincitore della sfida della Sostenibilità di Tanmiah

30 marzo 2022 a

Polymeron vince il premio Omniprenuership da 1 milione di dollari - Sezione Sostenibilità

RIYADH, Arabia Saudita, 30 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Sotto il patrocinio di Sua Eccellenza il Ministro dell'Ambiente, Acqua e Agricoltura, Ing. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) ha annunciato il vincitore dell'Omniprenuership Award - Sezione Sostenibilità.

Il premio da 1 milione di dollari della grande sfida 2020 è stato assegnato a Polymeron, che ha creato una soluzione innovativa per convertire i rifiuti organici di pollame in fonti rinnovabili e di valore. Polymeron ha sviluppato una tecnologia per ricavare materiale composito biodegradabile ed ecosostenibile dal biochar. Questo materiale innovativo contribuirà a contrastare l'inquinamento da plastica e scarti di pollame e allo stesso tempo arricchirà la qualità del suolo, aiutando TFC a ridurre la sua impronta di carbonio. Polymeron è una delle startup del programma di accelerazione "Taqadam" della King Abdullah University of Science and Technology.

Obiettivo di questa sfida era trovare una soluzione che trasformasse i rifiuti degli allevamenti avicoli in modo conveniente e commercialmente sostenibile per creare un impatto positivo su TFC come entità aziendale, sull'ambiente nel Regno dell'Arabia Saudita e, in ultima analisi, sull'ecosistema globale. Alla grande sfida hanno partecipato circa 93 concorrenti provenienti da tutto il mondo. Le altre quattro organizzazioni finaliste per questa sfida sono state: Insectum della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Proteinea di Egitto e Stati Uniti, Greenfield della Corea del Sud e Shanghai Jiao Tong University della Cina.

Commentando l'annuncio, Zulfiqar Hamadani, CEO di TFC, ha dichiarato: "Desideriamo congratularci con Polymeron per aver vinto questa sfida: non è solo una vittoria per loro, ma anche per le nostre comunità e il nostro pianeta. Siamo fieri del fatto che TFC stia contribuendo a migliorare la marcia dell'innovazione del Regno verso l'eccellenza ambientale nella catena di valore avicola".

Ahmed Osilan, membro del Consiglio di amministrazione e Managing Director di Tanmiah Food Company, una società per azioni quotata in borsa con il suo marchio "Tanmiah", ha aggiunto: "Tanmiah è un operatore leader nel settore avicolo del Regno, che fornisce prodotti di alta qualità a tutti i clienti grazie al suo eccezionale modello operativo in linea con la Vision 2030 del Regno e l'iniziativa Green Saudi. Le iniziative nazionali dell'azienda si concentrano sulle crescenti sfide ambientali e sul modo in cui il Regno è pronto ad affrontarle, con la conservazione delle coperture vegetative, affrontando la desertificazione e raggiungendo la neutralità del carbonio. Tanmiah ha anche lanciato la Million Tree Initiative e il premio Omniprenuership Award da un milione di dollari per raggiungere gli obiettivi di sviluppo agricolo sostenibile nel Regno dell'Arabia Saudita. Inoltre, apprezziamo e valorizziamo il patrocinio di Sua Eccellenza il Ministro dell'Ambiente, Acqua e Agricoltura per il premio".

