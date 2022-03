Expo 2030: Nobili (Iv), 'Raggi filo-Putin può presiedere commissione candidatura Roma'?

30 marzo 2022 a

a

a

Roma, 30 mar (Adnkronos) - "La Raggi, peggior sindaco della storia, No Vax e filo Putin è la figura scelta dal Campidoglio per guidare la commissione sulla candidatura a Expo 2030. Con che faccia Roma presenterà la candidatura? Con questa? Come avete potuto reinsediarla dopo che i romani l'hanno cacciata?". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia viva, sulle posizioni della ex sindaca sull'Ucraina.