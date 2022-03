Energia: Bonomi, 'con Russia Ue ha potere contrattuale non indifferente'

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Con il blocco delle riserve della Banca centrale russa oggi l'unico flusso che arriva in Russa arriva dalle vendite delle materie prime e del gas. Nel 2019 il flusso valeva 100 miliardi di dollari l'anno. E' una cifra importante. Se blocchiamo questo flusso l'economia russa crolla veramente. L'Ue deve rimanere unita. La Germania deve avere il coraggio per affrontare il tema dell'energia. Germania, Italia e Francia dipendono molto dalla forniture russe ma abbiamo un potere contrattuale non indifferente". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi intervenendo a 'Porta a Porta' su Rai Uno.