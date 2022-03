Difesa: Rosato, 'M5S alla frutta, Conte strumentalizza tema serio'

30 marzo 2022 a

a

a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Inventarsi una polemica sulle spese militari dopo aver approvato alla Camera, senza battere ciglio, l'ordine del giorno sull'incremento fino al 2 per cento del Pil è veramente la dimostrazione che Conte aveva bisogno di far parlare di sé. Doveva riuscire a portare un po' di gente a votarlo e strumentalmente, anzi in una maniera agghiacciante, ha utilizzato un tema serio che invece richiede rispetto e saggezza”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un' intervista ad “Affari Italiani”.