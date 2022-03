Difesa: Marcucci, 'Conte ammorbidirà posizione, altrimenti conseguenze'

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "L'impegno ad adeguare le spese militari è stato rispettato da diversi governi precedenti all'attuale, compresi quelli di Conte. Sarebbe originale che non mantenessimo questo impegno proprio durante una guerra in Europa”. Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, alle telecamere di Mediaset. “Credo ancora che Conte di fatto ammorbidisca la sua posizione- ha continuato il parlamentare- a partire dal voto di domani sul Dl Ucraina. Se non lo facesse, ci sarebbero certamente delle conseguenze”.