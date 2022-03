30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar (Adnkronos) - Il Def sarà presentato al Parlamento entro il 10 aprile. Lo ha ribadito il governo in occasione della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il governo ha anche assunto l'impegno per il voto delle risoluzioni sul Def entro il 21 aprile, alla presenza in aula del ministro dell'Economia Daniele Franco.