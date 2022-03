Covid, Bassetti: "Contro Omicron obiettivo contagi zero impossibile e inutile"

30 marzo 2022 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos Salute) - "Gli sforzi cinesi con i lockdown a Shanghai per contenere la variante Omicron non serviranno a nulla. Cresceranno ancora. L'ideale dello 'zero Covid', ovvero contenere un virus così contagioso, è impossibile e inutile". Così su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "'Gli ideali sono pericolosi perché avviliscono e condannano il reale'", aggiunge l'esperto citando Friedrich Nietzsche.