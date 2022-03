Calcio: Iran teme esclusione dal Mondiale in Qatar per l'esclusione delle donne dallo stadio

30 marzo 2022 a

a

a

Teheran, 30 mar. (Adnkronos) - La federazione calcistica iraniana (Ffi) teme che possa essere bandita dalla Coppa del Mondo in Qatar entro la fine dell'anno dopo che alle donne è stato impedito di assistere alla vittoria per 2-0 nelle qualificazioni con il Libano martedì. In origine il ministero dello sport aveva messo a disposizione delle donne 2.000 biglietti per la partita, ma è stato loro impedito l'ingresso. "Stiamo ascoltando notizie preoccupanti dalla Fifa e dalla Afc (Confederazione calcistica asiatica)", ha scritto su Twitter il membro del consiglio della Ffi Mehrdad Seradschi.

Se dovesse entrare in vigore un divieto, "allora sono responsabili le persone coinvolte nell'amaro incidente di Maschad". La finale di qualificazione non si è svolta come di consueto nella capitale iraniana Teheran ma nella città religiosa Maschad, nel nord del Paese. Secondo quanto riferito, la polizia ha usato spray al peperoncino quando le proteste sono iniziate dalle donne che avevano i biglietti ma non erano autorizzate a guardare la partita. Gli osservatori ritengono che gli intransigenti religiosi a Maschad abbiano agito unilateralmente senza consultare la Ffi. Le donne sono state escluse dalle partite in Iran per decenni in seguito alla rivoluzione, ma su pressione della Fifa è stato recentemente messo a loro disposizione un piccolo numero di biglietti all'Asadi Stadium per le qualificazioni ai Mondiali e le partite di Champions League.