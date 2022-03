Calcio: Bini, 'Milano senza San Siro è come senza la Scala, ma un nuovo luogo va trovato'

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Per Milano non avere San Siro è come non avere la Scala. Ma un nuovo luogo per lo stadio va trovato: le due squadre sono importanti...". Lo dice Graziano Bini all'Adnkronos. All'ex Inter "personalmente dispiace un po' che Inter e Milan se ne vadano da lì, d'altronde le esigenze di adesso sono diverse. L'importante è che trovino una collocazione buona, con spazio, parcheggi, il modo per arrivare. Se fai uno stadio in centro per la gente che arriva da fuori non è semplice arrivarci".

Quanto a San Siro "la struttura è bella ma lo stadio è vecchio. Metterlo a posto non si può sennò i milanesi andrebbero in difficoltà, meglio farlo da un'altra parte. Lo lasciamo così com'è ma bisogna trovare il modo di utilizzarlo. Per il nuovo stadio le due quadre si mettano d'accordo col sindaco", conclude.