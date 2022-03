Bruno Editore lancia l'Intelligenza Artificiale per creare i Titoli dei Libri Bestseller

30 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 30.03.2022 – In un'epoca come quella attuale caratterizzata da una continua evoluzione tecnologica, c'è uno strumento che più di tutti gli altri si è rivelato un asset a dir poco rivoluzionario, anche e soprattutto in ottica business. Stiamo parlando dell'Intelligenza Artificiale, intesa come la capacità da parte di un complesso algoritmo di machine learning di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.

Nessuno aveva mai pensato di mettere questa tecnologia al servizio del marketing editoriale. Almeno fino a questo momento .Giacomo Bruno, CEO e Founder dell'omonima casa editrice Bruno Editore, presenta oggi in anteprima mondiale il primo strumento capace di generare titoli di libri Bestseller proprio grazie all'Intelligenza Artificiale.

“In Bruno Editore sappiamo bene quanto il titolo di un libro sia importante sia in ottica di vendite che di personal brand. Non è un caso se il nostro team fa studi approfonditi per ricercare un titolo capace di portare il testo di riferimento a diventare Bestseller n.1 Amazon” afferma l'editore Giacomo Bruno “Dopo anni di studi e di ottimizzazioni varie, siamo riusciti a creare un'Intelligenza Artificiale capace di generare– sulla base dei libri più scaricati su Amazon – una decina di titoli Bestseller che possono essere usati come base per la pianificazione di un manuale su quello stesso argomento”.

Secondo l'editore, ciò che rende questo tool così interessante per uno scrittore è la sua versatilità e rapidità di utilizzo. Basta infatti andare sul sito internet dedicato, cliccare il bottone per avviare la procedura di creazione titoli, inserire l'email dove ricevere i titoli generati, compilare i campi con le informazioni relative alla propria idea editoriale per poi ricevere – in meno di 60 secondi – una lista di 10 titoli Bestseller. Il costo del servizio? È gratis, come precisa lo stesso Giacomo Bruno.

“Il bello di questo software è che man mano che viene usato diventa sempre più preciso in ottica di risultato finale. Ciò significa che tra qualche settimana i risultati saranno ancor più accurati” conclude il CEO di Bruno Editore “Dopo 20 anni nel marketing editoriale, abbiamo accumulato talmente tanta esperienza da sapere esattamente come fare per generare titoli bestseller. E abbiamo deciso di mettere i nostri futuri autori nella condizione di poter accedere gratuitamente a questo rivoluzionario strumento. Dopotutto, se è vero che un titolo efficace può davvero fare la differenza tra un libro di successo e uno fallimentare, perché non partire già adesso con il piede giusto?”.

Da mercoledì 30 marzo, il software di Intelligenza Artificiale è accessibile gratuitamente in Beta Testing attraverso il seguente link: https://www.brunoeditore.ai

GIACOMO BRUNO& BRUNO EDITORE

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info:https://www.brunoeditore.it