Ucraina: Lamorgese, 'oltre 3mila posti disponibili in beni confiscati'**

30 marzo 2022

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - ''Ho dato disposizione all'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata di fare un censimento dei beni per vedere quali appartamenti possiamo dare immediatamente pronti a profughi ucraini. Abbiamo numeri importanti: sono stati individuati 229 immobili per una capacità ricettiva di 1.671 posti non ancora assegnati, mentre tra gli immobili confiscati e destinati ai comuni ma ancora non utilizzati risulterebbero disponibili 329 appartamenti per una capacità ricettiva di 1.356 posti''. Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione al Comitato Schengen.

''Ho dato disposizione ai prefetti di andare a verificare lo stato degli appartamenti e noi provvederemo all'allestimento con risorse anche del pon sicurezza'', ha aggiunto.