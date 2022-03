Difesa: verso riunione Conte-senatori M5S in tarda mattinata**

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppe Conte dovrebbe vedere in tarda mattinata i senatori 5 Stelle per fare il punto sul dossier difesa dopo lo scontro di ieri con il premier Mario Draghi. L'ex presidente del Consiglio, impegnato ora in un convegno a Palazzo Giustiniani sull''indipendenza energetica e la sfida Ecodigital', al termine dell'evento dovrebbe raggiungere Palazzo Madama per vedere i suoi. Intanto i senatori grillini sono stati raggiunti da una mail che li preallerta sulla riunione di gruppo con il presidente del Movimento, "presumibilmente nella fascia oraria 12-13".