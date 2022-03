Difesa: Malpezzi, 'Guerini chiaro, stupore per racconto M5S su 2% spese militari'**

30 marzo 2022 a

a

a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Sono stupita dal racconto fatto dal M5S sul 2 per cento per gli investimenti in difesa. Tutti gli ultimi governi -compreso quello Conte - hanno incrementato gli investimenti proprio per rispettare gli impegni presi in sede internazionale. Il Pd non ha cambiato linea". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"Anche in questa circostanza abbiamo dimostrato disponibilità ma abbiamo anche ribadito che gli accordi con la comunità internazionale si rispettano per garantire la credibilità del Paese. E per noi è importante sostenere il governo in questo impegno. Come ha sempre detto il Ministro Guerini, e ribadito anche oggi, le spese per la difesa crescono gradualmente e in relazione alla compatibilità finanziaria".

"Per questo è sbagliato dire che si sottraggono risorse ai cittadini. Aumentare le spese per la difesa -anche in un'ottica di costruzione della difesa comune europea - non significa tagliare gli investimenti in istruzione, sanità o alle famiglie. Questa è una forzatura”.