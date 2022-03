Ucraina: sindaco Chernihiv, 'già morte in città tra le 350 e le 400 persone'

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il sindaco di Chernihiv Vladislav Atroshenko ha affermato che, secondo i dati preliminari, tra le 350 e le 400 persone sono già morte in città. "Hanno già ucciso 350 persone in città - ha dichiarato - Questi non sono dati definitivi. Ora abbiamo nominato il capo del dipartimento sanitario regionale e spero che ci saranno cifre più dettagliate. Penso che questa cifra sia già di circa 400 persone, la metà delle quali le conosco personalmente ed è molto difficile sopportare tutto questo".

Inoltre, il sindaco ha riferito che in due ospedali della città ci sono più di 400 feriti e che ogni giorno dopo i bombardamenti quasi 40 feriti vengono ricoverati in strutture mediche, la maggior parte dei quali civili.