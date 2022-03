Ucraina: Nyt, Nokia ha aiutato Cremlino a costruire sistema spionaggio informatico

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il gruppo finlandese di tlc Nokia avrebbe svolto un ruolo chiave nel garantire lo spionaggio informatico della Russia, costruendo un sistema per ascoltare le telefonate e intercettare le e-mail. Lo rivela un'inchiesta del New York Times. Sebbene Nokia abbia interrotto, a causa della guerra, le proprie attività in Russia e abbia condannato l'invasione dell'Ucraina, restano nel paese apparecchiature e software, fornite per oltre 5 anni a Mosca dalla società finlandese, che combinano il più potente strumento di sorveglianza digitale del governo con la più grande rete di telecomunicazioni del paese.

Il principale servizio di intelligence russo, l'FSB, utilizza un sistema di attività operative (Sord) e investigative per ascoltare le conversazioni telefoniche, intercettare messaggi elettronici e di testo e tenere traccia di altre comunicazioni Internet. Il Sord è stato utilizzato - fra l'altro - anche per tenere sotto controllo i sostenitori di Alexei Navalny e lo stesso leader dell'opposizione.