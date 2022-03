Ucraina: Casellati, 'Ue unita in politica estera e difesa sia stella polare'

29 marzo 2022 a

a

a

Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Siamo di fronte alla prova più difficile dalla fine della Seconda guerra mondiale. il Parlamento italiano, come tutti i nostri parlamenti, ha espresso ferma condanna contro l'invasione dell'Ucraina che sta causando una gravissima crisi umanitaria. Bisogna fare di tutto per favorire una soluzione diplomatica e per ottenere, nel più breve tempo possibile, il cessate il fuoco". Lo ha detto Elisabetta Casellati nel suo intervento alla Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea nella sessione "L'Unione europea come garante di stabilità, sicurezza e prosperità nella regione".

"Quanto sta accadendo ci dà un'indicazione chiara: d'ora in avanti la stella polare della nostra azione politica dovrà essere un'Europa soggetto unitario, autorevole e credibile nei due quadranti cruciali della politica estera e della difesa. Se non saremo capaci di garantire la sicurezza e la stabilità della nostra regione saremo condannati all'irrilevanza sullo scenario globale", ha sottolineato Casellati.

"Rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa vuol dire prepararci a ridurre la nostra dipendenza energetica; vuol dire, anche, rafforzare la sicurezza alimentare del nostro continente", ha proseguito la presidente del Senato sottolineando tra l'altro: "Nel mondo di oggi la sicurezza è un concetto unitario dove tutto è legato. Per questo, sebbene la nostra preoccupazione sia rivolta verso Est, è necessario continuare a prestare massima attenzione al confine meridionale dell'Europa".