Tennis: Atp Miami, Sinner batte Kyrgios e vola ai quarti

Miami, 29 mar. (Adnkronos) - Bella prova di Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo Atp di Miami. Il tennista italiano si è imposto in due set con il punteggio 7-6 (7-3), 6-3 sull'australiano Nick Kyrgios in un'ora e 38 minuti e vola ai quarti di finale. L'australiano si è reso anche protagonista di uno sfogo contro il giudice di sedia nel tie-break del primo set dove ha ricevuto un penalty point. Al termine del set poi perso, il tennista di Canberra ha distrutto la propria racchetta sul cemento di Miami, subendo un game penalty per comportamento anti-sportivo. Sinner ai quarti affronterà il vincente della sfida tra Cerundolo e Tiafoe.