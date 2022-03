Ricerca: Lsd per alleviare disturbi d'ansia, studio svela meccanismi

29 marzo 2022 a

Venezia, 29 mar.(Adnkronos Salute) - Ecco come il dietilamide dell'acido lisergico, più noto come Lsd, potrebbe alleviare i disturbi d'ansia. A descriverne i meccanismi neurobiologici, finora mai spiegati, è uno studio pubblicato sulla rivista 'Neuropsychopharmacology', coordinato da Gabriella Gobbi del Dipartimento di Psichiatria della McGill University di Montreal, a cui ha partecipato Stefano Comai del Dipartimento di Scienze del farmaco dell'Università di Padova e che ha come primo autore Danilo De Gregorio dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.

Il team di ricerca internazionale ha determinato gli effetti di una somministrazione di basse dosi di Lsd, per un periodo di sette giorni, su un gruppo di animali soggetti a condizioni di stress cronico. Due i principali risultati: da un lato le micro-dosi ripetute di Lsd porterebbero a una riduzione dei comportamenti ansiosi causati dallo stress, dall'altro la riduzione dei sintomi dell'ansia segue percorsi neurobiologici simili agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, cioè quelli di alcune classi di antidepressivi e ansiolitici comunemente prescritti nella pratica clinica. "L'utilizzo di queste sostanze deve essere fatto in un contesto rigidamente regolamentato, per evitare il rischio di incorrere in importanti effetti collaterali, potenzialmente molto dannosi per la salute dell'individuo. Non esiste cioè un fai-da-te della cura attraverso sostanze psicotrope o droghe illegali - dice Comai - Dobbiamo ricordare i possibili rischi psicologici quali suscettibilità a episodi psicotici o maniacali, traumi associati a esperienze difficili e reazioni di rimbalzo di depressione o ansia".

"Inoltre, vanno sottolineate due cose: la dose è un fattore fondamentale e che la purezza di queste sostanze comprate attraverso i canali di spaccio è molto variabile. Il nostro lavoro - afferma - ci ha permesso di compiere un passo avanti, ma ulteriori studi sono ancora necessari sia a livello preclinico sia a livello clinico. Negli ultimi quattro anni sono decine i trial clinici che sono iniziati per valutare l'efficacia degli psichedelici, principalmente psilocibina e Mdma, ma anche Lsd, per il trattamento di diversi disturbi psichiatrici. Allo stesso modo, sono centinaia gli studi a livello preclinico. La speranza- conclude- è di capire se e come poter utilizzare queste sostanze da un punto di vista terapeutico, riducendo il rischio di eventi avversi e dannosi. Queste ricerche, in ogni caso, potrebbero comunque aiutarci a meglio capire i meccanismi, ad oggi ancora per molti aspetti ignoti, alla base di disturbi quali depressione e ansia. La loro comprensione è di fondamentale importanza per poter studiare e sviluppare nuovi farmaci che possano avere da un lato la stessa efficacia terapeutica degli psichedelici e, dall'altro, un profilo di sicurezza migliore".