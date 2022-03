29 marzo 2022 a

Bestseller su come avere denti sani risparmiando denaro

Milano, 29.03.2022 – Secondo uno studio dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la percentuale di coloro che soffrono di odontofobia è pari al 20% della popolazione mondiale. Un dato questo assai allarmante che denota un grande problema in termini di salute dentale, in quanto porta queste persone a non curare adeguatamente il proprio cavo orale nel corso del tempo.

Per tutti coloro che desiderano superare definitivamente la paura del dentista ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Piero Mastalia “CHIUDI GLI OCCHI E APRI LA BOCCA. Come Mettere La Tua Salute Dentale Nelle Giuste Mani, Avere Benessere E Denti Sani Risparmiando Soldi” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i lettori la soluzione definitiva al problema dell'odontofobia attraverso la scelta del professionista più in linea con le proprie esigenze.

“Con un linguaggio semplice e diretto, spiego come evitare di sprecare denaro dal dentista e quali sono i principali aspetti comportamentali da seguire per raggiungere nei giusti tempi il benessere della propria bocca. Il tutto senza rimandare continuamente le terapie pensando di non poter essere in grado di sostenerle in termini di costi e tempo” afferma Piero Mastalia, autore del libro “Viaggiando tra le pagine di questo libro si troveranno i segreti su come agire, quali domande fare al professionista per la propria salute dentale e come ottenere nei giusti tempi i risultati desiderati”.

Secondo Piero Mastalia, c'è troppa “distanza” comunicativa tra paziente e dentista ed è anche per questo che molti fanno difficoltà ad affidarsi alle cure di un odontoiatra. Ponendo invece le basi sulla corretta comunicazione tra le parti, ci tiene a precisare l'autore, con impegno e determinazione si può davvero raggiungere il benessere desiderato per il nostro cavo orale.

“Con questo libro, Piero Mastalia intende diffondere l'importanza delle informazioni e della corretta comunicazione tra il dentista e i propri pazienti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come spiega nel libro, esiste un modo intelligente per raggiungere il benessere della propria bocca. Un metodo, il suo, che permette ai pazienti di risparmiare tempo e denaro prezioso e di vincere le proprie paure, e al dentista di fornire il servizio “su misura” per il proprio paziente, sulla base delle sue reali necessità ed esigenze”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno nel 2021 e ora stiamo per lanciare insieme questo mio primo libro. Inutile dire che Bruno Editore ti segue a 360 gradi, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing” conclude l'autore. “Con il suo staff si è creato subito un rapporto di stima reciproca che ha consentito di dare alla luce in breve tempo questo mio primo progetto editoriale”.

Dott. Piero Mastalia, nato a Asti nel 1970. Coniugato e papà di Sofia e Asia. Ha conseguito la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e il MASTER di II° livello in Terapia Parodontale presso l'Università degli Studi di Torino. Tutor clinico agli studenti di Odontoiatria, è stato Relatore a Congressi Nazionali. Durante il suo percorso professionale ha sempre dato importanza all'aspetto umano, all'informazione e alla comunicazione con i suoi pazienti. Collabora con la società Dentista Leader per percorsi formativi di crescita delle risorse umane rivolti agli studi odontoiatrici. Amministratore Unico della Società di Servizi Odontoiatrici Givesmile srl, si dedica prevalentemente alla chirurgia ossea rigenerativa, parodontologia e implantologia. Crede nel lavoro in team e nella comunicazione mediatica della propria attività professionale. Ama stare in natura e negli spazi aperti, appassionato di letture inerenti al valore umano, gli piace scrivere e trasmettere ai propri lettori la simbiosi tra aspetti professionali, benessere dentale e gestione economica in odontoiatria. Siti web: www.studiomastalia.com -www.studiomastalia.it -www.studiomastalia.eu- https://www.facebook.com/studiomastalia

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli e-book” per aver portato gli e-book in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 best-seller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Best-seller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it