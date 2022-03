Napoli: Fico, 'patto per città tappa cruciale per ripresa, spinta per crescita'

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar. Adnkronos) - “È una bella giornata questa per Napoli. Dal lavoro congiunto e coeso delle Istituzioni, locali e nazionali, si possono scrivere pagine nuove per la città e guardare con maggiore fiducia e spirito costruttivo verso il futuro. L'impegno del sindaco Manfredi e del presidente Draghi è stato decisivo, a loro va un sentito ringraziamento". Così il presidente della Camera Roberto Fico, commendando la firma del Patto per Napoli.

"Il patto per Napoli è una tappa cruciale per un percorso di ripresa, che permette di liberare risorse per servizi di primaria importanza per i cittadini. Ed è da Napoli e dal Mezzogiorno che l'intero Paese può avere una spinta per la crescita anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo”, conclude.