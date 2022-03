Milano: nasconde in casa oltre 700 grammi di cocaina, arrestato

29 marzo 2022 a

a

a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, un cittadino albanese di 29 anni per possesso e spaccio di droga. Gli agenti hanno notato un uomo salire a bordo di un'auto e scambiarsi un pacchetto con il conducente. I due sono stati fermati per un controllo: l'uomo salito a bordo della vettura, un albanese di 33 anni, è fuggito a piedi e, dopo una breve colluttazione con gli agenti, è riuscito a salire sulla propria auto, parcheggiata in zona, e a scappare. Un agente di polizia è riuscito salire sul mezzo, ma è stato sbalzato fuori dalla manovra del conducente. Trascinato per alcuni metri dalla vettura in fuga, ha riportato lesioni per una prognosi di sette giorni.

Il 29enne, invece, è stato subito bloccato. Nella sua abitazione sono stati trovati oltre 700 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Monza.