Budapest, 29 mar. - (Adnkronos) - Frank Chamizo vola in finale nei 74 kg ai campionati europei di lotta libera di Budapest. L'azzurro, alla caccia del quinto titolo continentale, supera in semifinale per 7-1 l'armeno Hrayr Alikhanyan. Domani pomeriggio Chamizo sfiderà in finale lo slovacco Tajmuraz Mairbekovic Salkazanov, testa di serie numero 1 del tabellone, vincitore sull'azero Turan Bayramov ai punti per 8-2.