Difesa: Conte, 'sia comune Ue anche per razionalizzare spese, M5S c'è'

29 marzo 2022 a

a

a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Un "pilastro della difesa comune europea" va "sviluppato" ma "in un quadro meditato e ponderato" possibilmente dopo aver realizzato "una politica comune europea. E' chiaro che è una prospettiva molto impegnativa" il cui percorso "non può che concludersi nel giro di qualche mese. Ma il Movimento 5 stelle c'è: la difesa comune europea è anche uno strumento per razionalizzare la spesa militare e il dispendio di risorse". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.