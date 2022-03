29 marzo 2022 a

Milano 29 mar. (Adnkronos) - "Sono 7 milioni i cittadini lombardi coperti con la terza dose". Lo comunica su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sottolineando che "la dose booster è fondamentale per completare la protezione, così come la vaccinazione dei più giovani ha un ruolo importante per loro e per l'intera comunità, consapevoli che il virus continua a circolare".