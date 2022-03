Centro Servizi Investigativi, sottoscritta una convenzione triennale con il Movimento Forense per usufruire di tariffe dedicate

29 marzo 2022 a

a

a

Roma, 29/03/2022 - Garantire ai propri associati l'accesso a sempre più numerose opportunità in ambito professionale. Con questo obiettivo il Movimento Forense ha sottoscritto una convenzione triennale con il Centro Servizi Investigativi, impresa leader nel settore di riferimento, con sede a Milano e Roma ed operante sull'intero territorio nazionale.

L'accordo, valido dal 2022 al 2025 consentirà agli iscritti del Movimento Forense di usufruire di tariffe dedicate per una considerevole gamma di prestazioni funzionali a supportare l'attività degli avvocati in ogni ambito: dalle investigazioni aziendali e familiari alle informazioni commerciali evase in tempo reale (servizi camerali, catastali, conservatoria, report strutturati), alle indagini informatiche e attività di protezione personale.

Piena soddisfazione è stata espressa dal Presidente nazionale del Movimento Forense, l'avvocato Antonino La Lumia: “La convenzione potrà assicurare ai nostri associati di avvalersi, a costi contenuti, di un team di eccellenti professionisti, che operano nel delicato campo delle investigazioni con i più alti standard di qualità sul mercato".

Il Centro Servizi Investigativi è storico partner dell'associazione. La peculiarità dell'agenzia è l'esperienza derivata dalla collaborazione con molti studi legali nello svolgimento di indagini in ambito civile e penale. "Il Movimento Forense è una delle più autorevoli associazioni forensi italiane – sottolinea Fabio Di Venosa, amministratore delegato del Centro Servizi Investigativi, con un'esperienza di oltre 30 anni in questo settore - per la nostra azienda, è un privilegio poter consolidare, in tutta Italia, un rapporto professionale che potrà ulteriormente crescere nei prossimi anni".

Nel corso degli anni il Centro Servizi Investigativi ha formato detective privati altamente specializzati nel risolvere i casi più critici ed ha fatto della rapidità la sua priorità nel fornire relazioni producibili per un eventuale giudizio. “Aiutiamo i privati e le aziende a prevenire o risolvere problematiche e illeciti subiti, con costante riferimento alle regole da rispettare e al dovere di verità, operando con la massima trasparenza. “Fidati, ma controlla' è da sempre il mio consiglio”.

Tutte le informazioni e le condizioni della convenzione con il Centro Servizi Investigativi

verranno pubblicate sul sito web www.movimentoforense.it e sulle pagine social del Movimento Forense, nonché sul sito web di Centro Servizi Investigativi (www.servizinvestigativi.it ).

CONTATTI: www.servizinvestigativi.it