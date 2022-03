Calcio: Serie A, nel 2021 spesi 174 mln nei compensi per gli agenti

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - La Federcalcio ha comunicato le spese dei club italiani per gli agenti dei calciatori del 2021. Cifra in crescita rispetto al 2020, quando il Covid aveva fermato a 138 milioni le commissioni per i procuratori, che l'anno scorso sono arrivate a quasi 174 milioni. La Juventus è la società che spende di più con 28,9 milioni, seguita dall'Inter (27,5 milioni), dalla Roma (25,9 milioni) e dal Milan (12,5). A seguire Atalanta (8,3), Fiorentina (8,2) e Sampdoria (7,2) e Napoli (6,9).