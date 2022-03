Calcio: Premier League, arbitri pronti ad allenarsi con i club, piace progetto Rangnick

29 marzo 2022 a

Londra, 29 mar. - (Adnkronos) - Arbitri e giocatori insieme negli allenamenti: è il progetto che si sta per realizzare in Inghilterra. Tutto nasce da una proposta di Ralf Rangnick. L'allenatore del Manchester United ha suggerito di far allenare gli arbitri di Premier League direttamente nei centri sportivi dei club. Un'idea avallata dagli altri club inglesi presenti nell'assemblea di Lega e che potrebbe avere il via già dalla stagione 2022/23. Come spiega il Daily Mail, Rangnick ha sottolineato come il progetto possa permettere ai giocatori di abbattere potenziali preconcetti sul mondo arbitrale e migliorare la conoscenza tra le parti. I dettagli della proposta non sono ancora noti ma tra gli step dell'accordo, oltre all'autorizzazione per gli arbitri all'utilizzo delle strutture dei club, c'è la possibilità di arbitrare le partitelle infrasettimanali durante gli allenamenti delle squadre. La proposta al momento è al vaglio del Pgmol, l'organismo responsabile degli ufficiali di gara nel calcio professionistico inglese.