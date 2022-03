Bergamo: latitante di 38 anni arrestato a Tenerife

29 marzo 2022 a

a

a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - La Guardia civil, la polizia spagnola, ha arrestato ad Arona, nell'isola di Tenerife, in Spagna, un cittadino italiano di 38 anni, latitante da circa un anno e ricercato per scontare una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Bergamo che lo scorso novembre aveva emesso un mandato di arresto europeo nei confronti dell'uomo. Il 38enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e delitti contro l'amministrazione della giustizia, era fuggito poco prima che la condanna diventasse esecutiva.

Le indagini dei carabinieri di Treviglio hanno permesso di individuare il fuggitivo. L'uomo è al momento detenuto nel carcere di Tenerife, in attesa di esser rimpatriato in Italia.