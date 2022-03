Agricoltura: da Unicredit 1 mld per imprese per caro materie prime

29 marzo 2022 a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Unicredit stanzia un plafond di 1 miliardo di euro per dare liquidità alle imprese agricole. La banca mette a disposizione delle aziende della filiera agricola italiana nuove linee di credito a breve termine, il cosiddetto finanziamento 'conduzione', della durata di 12 mesi con rimborso bullet o 18 mesi con rimborso amortizing, anche con la garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le pmi. “Il settore agricolo italiano gioca un ruolo di primo piano nell'economia nazionale, con un valore aggiunto che, comprendendo silvicoltura e pesca, supera i 34 miliardi di euro e rappresenta il 2,1% del valore aggiunto di tutto il Paese", afferma Massimiliano Mastalia, responsabile Corporate di Unicredit Italia.

"Si tratta di un comparto strategico anche in virtù delle strette connessioni con la filiera alimentare e per questo Unicredit ha deciso di mettere in campo un intervento straordinario per supportare le imprese agricole in questa complessa fase e permettere loro di affrontare adeguatamente le crescenti spese correnti e programmare i prossimi cicli produttivi”, sottolinea. Il comparto agricolo italiano, già impattato dall'aggravio dei costi dell'approvvigionamento energetico, si trova ad affrontare ulteriori aumenti dei costi produttivi legati al contesto internazionale.

Secondo il Crea, Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia agraria, in uno scenario contraddistinto da dinamiche inflattive, il conflitto in Ucraina potrebbe portare per le aziende agricole italiane ulteriori incrementi dei costi correnti, in media, di oltre 15.700 euro, con picchi di quasi 100 mila euro per le aziende che allevano granivori.